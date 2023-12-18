Встречавшиеся на протяжении 10 месяцев рэпер Bad Bunny и модель Кендалл Дженнер решили расстаться. Американский журнал о жизни знаменитостей со ссылкой на свой источник в своем материале сообщил о решении звёздной пары расстаться.

Автор материале отмечает, что слухи о прекращении романтических отношений между моделью, принимавшей участие в телевизионном реалити-шоу «Семейство Кардашьян», и рэпером ходили в звездной среде уже давно, но пара никогда не комментировала их официально.

«Вступая в это, они оба знали, что это, вероятно, не будет вечными отношениями, и это было взаимно понятно с самого начала. У них безумно плотный график, и они знают, что все еще молоды, и им предстоит еще многое испытать по отдельности, прежде чем остепениться», – заявил источник издания.

По его словам, звездная пара смогла расстаться без взаимных обид и громкого скандала, сохранив дружеские отношения. При этом члены семьи звезды Кардашьян «остались высокого мнения о бывшем избраннике Дженнер». Однако, по их мнению, рядом с моделью должен быть человек, который сможет «сделать девушку счастливой».