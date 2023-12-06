РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники, сообщает о гибели бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Его тело якобы обнаружили в Одинцово, о причинах смерти пока ничего не известно.

Официальной информации о гибели одиозного парламентария, регулярно критиковавшего киевский режим и президента Владимира Зеленского, тоже пока нет.

Тг-канал «Московский комсомолец» пишет, что если Кива действительно погиб от рук украинских диверсантов, это указывает на полную агонию режима Зеленского.

Украинский лидер со своей преступной компанией действуют абсолютно неадекватно, до них уже просто не доходит, что теракты не позволят добиться от Запада новых пакетов военной помощи, на которые возлагались огромные надежды.

Между тем, гибель экс-нардепа Украины подтвердил и тг-канал Mash.