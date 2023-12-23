В Книгу рекордов России был занесен новогодний хоровод Снегурочек, проведенный в Кемерово. Более тысячи Снегурочек приняли участие в этом масштабном мероприятии.

По информации регистратора книги рекордов России Юлии Пронкиной, в этом году в Кемерово был поставлен рекорд самый массовый рекорд хоровода Снегурочек. В нем приняло участие 1071 человек в костюме внучки Деда Мороза.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился ко всем собравшимся Снегурочкам со словами благодарности.

«Я захожу сюда и вижу столько Снегурочек! И я тут же превратился в маленького ребенка, который радуется, восхищается. Спасибо вам огромное, наши замечательные Снегурочки! Вы самые красивые на свете!», – заявил Цивилев.

По словам губернатора, 2024 год в России объявлен годом семьи, и он начнется с замечательного праздника – Нового года, который стоит провести в кругу семьи. Он пожелал всем здоровья и радости и выразил надежду, что этот праздник все встретят дружно со своими близкими, «как и повелось на Руси испокон веков».