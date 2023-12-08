Сериал «Слова пацана» Жоры Крыжовникова стал главным событием конца 2023 года. С первых серий он приобрел огромную популярность и вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

В сериале сыграли дети и внуки российских знаменитостей, о которых рассказал портал РБК.

Так, участника вокально-инструментального ансамбля исполнил сын фронтмена «Машины времени» Андрея Макаревича (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ). 36-летний Иван исполнил более 40 ролей в кино и сериалах.

Главная женская роль досталась 14-летней Анне Пересильд. Она сыграла школьницу Айгуль. Дочь актрисы Юлии Пересильд снимается уже в четвертом проекте и имеет награду кинофестиваля SOL за роль в картине «Тибра».

Главного героя Вову Адидаса сыграл Иван Янковский – внук известного советского актера Олега Янковского и сын Филиппа Янковского. Персонаж Ивана после службы в Афганистане возвращается домой и собирает свою группировку, бросая вызов авторитетам.

Кроме того, в роли Андрея Пальто, который присоединился к группировке «Универсам», снялся Леон Кемстач – пасынок актера Антона Богданова из «Реальных пацанов».