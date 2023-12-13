В Купянске в результате грамотно проведенной операции ликвидировал националист ВСУ Роман Януш.

Издание «Аргументы и факты» со ссылкой на телеграм-канал «На самом деле в Харькове» сообщает, что этот боевик нацистских формирований Украины причастен к расстрелу российских пленных.

Януш был одним из боевиков, которые в Харьковской области хладнокровно убили сдавшихся в плен безоружных военнослужащих. Но возмездие не заставило себя долго ждать, нациста нашли и ликвидировали российские бойцы.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о возобновлении украинскими боевиками мясных штурмов на Купянском направлении. Пехота ВСУ пытается атаковать в районе двух населенных пунктов – Синьковки и Петропавловки в непосредственной близости от Купянска.