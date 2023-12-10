В Сети появилось видео уничтожения позиций ВСУ под Марьинкой сокрушительными ударами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Тг-канал «Военный осведомитель» показал, как расчет 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса Народной милиции ДНР наносит один удар за другим по вражескому опорному пункту.

На кадрах видно, как термобарические снаряды обрушиваются на опорный пункт противника. Взрывы раздаются один за другим и на их месте вспыхивает всепоглощающее пламя. Оно не оставляет врагу ни единого шанса на выживание.

ТОС-1А «Солнцепек» имеет небольшую дальность, но демонстрирует огромную поражающую силу. Температура в месте взрыва мгновенно повышается до 3 000 градусов. Кроме того, создается зона избыточного давления, из-за чего спрятаться от снарядов невозможно даже в мощных бетонных укрытиях.