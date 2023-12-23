На одну из ракет, которая была выпущена расчетом РСЗО «Град» по украинским десантникам на Днепре, нанесли надпись «За Рудакова!» в честь погибшего в Марьинке российского бойца.

Агентство РИА Новости опубликовало видеозапись этого удара по противнику. Бойцы загрузили ракету с надписью в реактивную систему залпового огня и сообщили, что передадут привет от Рудакова боевикам ВСУ.

После этого расчет произвел залп по десанту, который пытался на лодках переправиться через Днепр. Бойцы рассказали, что разведка подтвердила точное поражение намеченных целей.

Напомним, в одном из разрушенных домов в Марьинке было найдено 9 тел российских военных, которые до последнего удерживали позицию, находясь в окружении. Один из погибших бойцов, Роман Рудаков, оставил послание с просьбой позаботиться о его маме, сестре и брате.