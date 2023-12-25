21 декабря в одном из зданий населенного пункта Ровное под Красноармейском ракетным ударом были уничтожены натовские и украинские офицеры. Об этом сообщил телеграм-канал «Неофициальный Безсонов».

Высокопоставленные офицеры ВСУ и Североатлантического альянса проводили в здании совещание, когда около 20:25 туда попала ракета. В настоящий момент известно минимум о 12 ликвидированных военных.

После попадания ракеты в украинский штаб была зафиксирована вторичная детонация. Не исключено, что в здании также хранились боеприпасы для ВСУ. Это усилило мощность взрыва и привело к увеличению потерь.

Напомним, это далеко не первое такое попадание. Ранее были уничтожены инструкторы НАТО и высокопоставленные офицеры ВСУ на военном аэродроме в Староконстантинове.