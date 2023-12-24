Трудоустроенные и неработающие пенсионеры могут рассчитывать на своеобразный бонус, который вскоре поступит на их карты, сообщило издание PRIMPRESS.

Подробности об этой выплате раскрыл эксперт Сергей Власов. Он пояснил, что речь идет о бонусе от банков, которые стремятся привлекать клиентов из числа пенсионеров.

Так, Россельхозбанк готов выплатить всем пожилым людям, которые оформят карту до конца года и начнут получать пенсию на нее, по 2,5 тысячи рублей. При этом не имеет никакого значения, работает ли пенсионер. Также в банке не смотрят на уровень доходов.

Власов отметил, что это своеобразный «приветственный бонус». Его перечисление уже стартовало 21 и 22 декабря в Волгоградской, Пензенской и других областях. Выплата приходит на карту банков вместе с пенсией.