В Мелитополе прогремел мощный взрыв, он связан с уничтожением вражеской цели над городом российской ПВО, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что Киев пытался нанести удар по Мелитополю, но атаку удалось отразить. Взрыв был хорошо слышен местным жителям, передает РИА Новости. Какие именно средства поражения использовали ВСУ, пока не сообщается.

Напомним, Мелитополь временно является административным центром Запорожской области, которая в 2022 году вошла в состав России по результатам референдума. В настоящий момент под контролем РФ находится 70 процентов территории региона. Город Запорожье контролируется Киевом, который не признает референдум и продолжает обстрелы мирных городов области.