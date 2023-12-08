Президент РФ Владимир Путин в ответ на предложение спикера парламента ДНР Артема Жоги баллотироваться на новый срок ответил согласием.

Он пояснил, что с момента последних выборов в 2020 году его посещали разные мысли о том, идти ли снова в президенты. Но сейчас такое время, что другого решения просто быть не может.

«Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — заявил Владимир Путин.

Выборы пройдут в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года. Также с 25 февраля по 14 марта будет организовано предварительное голосование. Отмечается, что выборы президента в первый раз пройдут по трехдневной схеме. Фонд «Общественное мнение» заявил, что около 70 процентов граждан России уверены, что действующий глава государства должен избираться на новый срок.