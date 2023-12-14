Президент РФ Владимир Путин порекомендовал начальнику Генштаба Сергею Герасимову не выбивать пока украинские войска из населенного пункта Крынки в Херсонской области, передает издание RT.

Он пояснил, что в боях за левый берег Днепра, которые имеют для Киева не столь большое военное значение, ВСУ несут огромные потери. При этом командование продолжает отправлять туда все новые отряды, что совершенно безответственно и глупо.

«Если посчитать, сколько за полтора месяца, потери какие у ВСУ, можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны. Но это их дело… Секрета нет, я какое-то время назад НГШ сказал: «Не спешите их оттуда выдавливать». Прямо скажу: нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Такова логика вооружённой борьбы», — заявил глава государства.

В Крынках высадилась небольшая группа украинских военных, которым поставили задачу основать и расширить плацдарм для дальнейшего продвижения. Однако российские ВС держат населенный пункт под огневым контролем и каждый день уничтожают десятки боевиков. Пленные, которым повезло выжить, заявляют, что десант в Крынки давно считается билетом в один конец.