Власти Украины «совсем оборзели», так как объявили русских некоренным народом на исторических российских территориях, заявил президент РФ Владимир Путин.

В программе «Москва.Кремль.Путин» он пояснил, что России не пришлось бы начинать специальную операцию, если людей не начали фактически выгонять с исторических территорий, уничтожать там любые упоминания об РФ.

«Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?», – заявил президент России.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что украинцам десятилетиями «промывают мозги» различные псевдоисторики. Он отмечал, что необходимо проводить честные, серьезные настоящие исследования и только в этом случае можно сформировать у граждан ясное представление о себе.