Пресс-служба Минобороны России показала видео боевой работы расчетов противотанковых пушек «Рапира». Бойцы успешно громят не только вражескую технику, но и опорные пункты ВСУ.

Военнослужащие рассказали, что «Рапира» работает на малой дальности, ее огонь корректируют беспилотные аппараты. Это позволяет добиваться высокой точности. Помимо бронетехники и опорников противника, артиллеристы успешно поражают огневые рубежи и другие цели.

В «Рапирах» используются кумулятивные боезаряды, демонстрирующие высокую эффективность уничтожения укреплений врага. Они насквозь пробивают бетонированные укрытия, а также громят блиндажи и иные фортификации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переходе украинской армии в оборону. Также он отметил, что начинается новая фаза конфликта и тем самым официально признал провал летного контрнаступления.