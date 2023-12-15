Алла Пугачева во время своей пересечения российской границы в ноябре 2023 года беседовала с сотрудниками таможни около часа. Об этом сообщается в Телеграм-канале Mash. У редакторов ТГ появились эксклюзивные кадры с допроса певицы. Отмечается, что пограничники уточняли цель и сроки приезда Пугачевой в Россию.

Алла Пугачева очень вежливо общалась с сотрудниками погранслужбы России. Однако по видеокадрам можно сделать вывод, что Примадонна очень переживала. По всей видимости, Пугачева переживала, что ее не пропустят в Россию. Артистка рассказала, что жизнь за рубежом ей дается не просто. Она тяжела как в моральном, так и в материальном плане. Также она рассказала, как живут за границей ее супруг и дети. После беседы Примадонна достала из сумки несколько своих портретов и подписала их на память пограничникам.

На следующий день Пугачева побывала в своем особняке в деревне Грязь. А затем поехала в Тверь, где записала несколько музыкальных треков в известной студии звукозаписи.