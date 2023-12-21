Высокоинтеллектуальный человек способен не только решать сложнейшие задачи. Он демонстрирует свои возможности и в повседневной жизни, рассказали психологи. Также они выделили пять основных признаков, которые указывают на наличие высокого уровня интеллекта, сообщает портал News.ru.

Хорошее чувство юмора названо одним из таких признаков. Интеллектуал хорошо понимает юмор и умеет шутить. Наличие этого чувства также позволяет мгновенно выявлять скрытые связи, находить нетривиальные решения той или иной задачи, быстро мыслить.

Второй признак – это стремление к получению новой информации, которое реализуется через чтение книг, научных публикаций, аналитических статей и прочего.

Критическое мышление – еще один признак человека с высоким уровнем интеллекта. Он умеет отделять «зерна от плевел», то есть факты от фейковой информации, а также задавать правильные вопросы прежде, чем принять важное решение.

Аналитический склад ума также указывает на высокий интеллект. Умение анализировать получаемую информацию и выделять в ней только самое главное и важное дает возможность делать правильные выводы.

Последний, пятый признак, заключается в том, что высокоинтеллектуальный человек никогда не останавливается в своем развитии. Он любит учиться, познавать что-то новое, получать ранее неизвестный опыт.