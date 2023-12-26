Противовоспалительный препарат, оказавшийся средством от змеиного яда

Укусы ядовитых змей ежегодно убивают тысячи людей в мире. У калифорнийского врача Мэтью Левина, возможно, есть решение этой глобальной напасти. Источник: Los Angeles Times.

Калифорниец Джон Хинан лично знаком с чувством ужаса, возникающим не сразу после неожиданного двойного укола в область ноги, а только после, когда смотришь вниз и видишь две ярко-красные ранки на дистанции примерно 2,5 см друг от друга и массивную гремучую змею, уползающую в высокую траву.

Это было летнее утро 2017 года, 74-летний садовод нес ящик с фруктами в своем саду в округе Марин, когда, по его словам, «я наступил прямо на нее, а затем крикнул жене: «Эй, меня укусила гремучка».

Инцидент запечатлелся в мозгу Хинана. «Клыки попали в вену, и я прямо ощутил, как яд распространяется по всему моему организму», – вспоминал мужчина, поморщившись при этом. «Меня начало трясти, и я изо всех сил пытался дышать, как будто что-то блокировало воздух для моих легких».

Хинан был доставлен в больницу, где провел следующие четыре дня в коме. За это время ему внутривенно ввели 28 флаконов противоядия по цене $3400 за флакон (221 тыс. руб. по курсу на лето 2017-го).

Когда он пришел в сознание, у его постели стояли два человека: его жена и экспедиционный врач Мэтью Левин (фото ниже), который улыбнулся и сказал: «Вам повезло».

Позже Джон Хинан узнал, что доктор Левин занимался разработкой нового метода лечения длительных, мучительных и часто смертельных последствий укусов ядовитых змей. По словам Левина, эта таблетка «предназначена, чтобы, по крайней мере, дать укушенным достаточно времени, чтобы добраться до больницы».

Смертоносная природа пресмыкающихся

Змеиный яд представляет собой сложный коктейль из токсинов, аминокислот и белков, эволюционировавший в первую очередь для обездвиживания и умерщвления добычи, а также для подготовки ее тканей к перевариванию змеей. У людей такой яд вызывает сильный отек и нестабильность кровяного давления, нервно-мышечную слабость и паралич, кровотечение и гибель скелетных мышц, что приводит к необратимой потере тканей и ампутациям.

По оценкам ВОЗ, ежегодно от ядовитых змей погибает 138 000 человек, и большинство из них умирают, так и не успев добраться до неотложной медпомощи. Эти страдания продолжаются год от года без особого шума или огласки в СМИ, потому что укусы змей чаще всего происходят в бедных, захолустных районах, а простого способа вылечить укусы змей в полевых условиях попросту не существует.

В природе существует множество ползучих и шипящих опасностей, которых следует остерегаться: гремучие змеи, медноголовые, водяные мокасины и коралловые змеи в США; крайты в Юго-Восточной Азии; тайпаны в Австралии; гадюки Никольского в Украине и России; габонские гадюки с клыками длиной до 4 см в Африке; бушмейстеры в Центральной Америке. Кроме того, есть еще гадюки Рассела – крупные и раздражительные змеи, ответственные за 25 000 смертей в Индии ежегодно.

Стандартные противоядия очень дороги, требуют хранения в холодильнике и должны вводиться внутривенно в условиях больницы. Кроме того, антизмеиные противоядия являются видоспецифичными, а это означает, что для выбора средства от укуса необходимо знать, какой именно вид змеи укусил пострадавшего.

Поэтому тем американцам, кому удается выжить после укуса гремучей змеи в Южной Калифорнии, достается второй шокирующий сюрприз – больничные счета на сотни тысяч долларов.

Чтобы преодолеть все названные «змеиные» проблемы, доктор Левин уже десять лет работает над разработкой простого в использовании и безигольного решения в виде препарата под названием «Вареспладиб».

Перспективное средство

Что делает «Вареспладиб» многообещающим, так это его способность блокировать фосфолипазу-А2 – высокотоксичный белок, присутствующий в 95% всех змеиных ядов и играющий прямую роль в развитии опасного для жизни разрушения тканей, катастрофических кровотечений, паралича и дыхательной недостаточности.

Разработчики этого препарата утверждают, что даже небольшое количество синтезированной молекулы способно остановить или обратить вспять неврологические повреждения, а также восстановить нормальную способность свертывания крови при введении сразу после укуса и отравления.

Испытания лекарств проводит Ophirex Inc – общественно-полезная компания, основанная в Корте-Мадере (Калифорния) Мэтью Левиным совместно с музыкантом и предпринимателем Джерри Харрисоном.

Федеральное агентство FDA в 2022 году предоставило «Вареспладибу» статус «ускоренный режим» с целью быстрой разработки препарата, проверки его безопасности и эффективности, а также внесения предложений для Ophirex по производству и распространению.

Минобороны США также инвестировало в эти усилия порядка $24 миллионов (почти 2,2 млрд. руб.), отметив, что препарат может обеспечить важные возможности для групп армейского спецназа, действующих в суровых условиях, когда укусы змей представляют собой значительную угрозу для их жизни и здоровья.

Но вывод любого нового лекарства из лаборатории на открытый рынок – это дорогостоящий и сложный процесс, занимающий от нескольких месяцев, что бывает достаточно для первых многообещающих результатов, до нескольких лет, требуемых для окончательной доработки препарата.

Сейчас Ophirex завершает клинические испытания второй фазы в США и Индии, чтобы определить переносимость и потенциальные побочные эффекты многодозовых схем приема препарата примерно у 100 добровольцев или подтвержденных жертв змеиного укуса. Среди последних был мужчина, месяц назад укушенный гремучей змеей в окрестностях города Палм-Спрингс (Калифорния).

Анализ результатов испытаний специалистами FDA ожидается где-то в 2024 году. Они вынесут вердикт, является ли разработка компании «Офирекс» революционным препаратом для излечения змеиных укусов, применимым для армейских нужд и для глобального рынка.

«Я определенно недооценил потрясающую сложность всего этого предприятия», – отметил 55-летний Мэтью Левин, экспедиционный врач Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско. «Это требует смирения».

«Наша компания пытается создать лекарство от игнорируемой глобальной проблемы», – заметил ученый по стволовым клеткам и соучредитель фармкомпании «Модерна» Деррик Росси, также являющий членом совета директоров в Ophirex. «Подавляющее большинство людей, погибших или покалеченных после укусов змей – это сельские жители, работавшие в полях с голыми ногами».

Препарат «Вареспладиб» был первоначально разработан компанией Eli Lilly and Co и создавался в качестве противовоспалительного средства. Однако компания отказалась от дальнейших работ над ним, поскольку клинические исследования не дали проектных результатов.

С той поры срок действия патентов на синтетическую молекулу препарата истек, что дало Ophirex «возможность сформировать собственный портфель патентов», как сообщила Нэнси Кох, исполнительный директор Ophirex.

По ее словам, стоимость таблетки «Вареспладиба» остается пока неясной. «Мы еще не подготовили точного анализа по цене», – сказала Кох. «Но мы намерены сделать препарат доступным во всем мире и для этого изучаем варианты снижения производственных затрат».