В прокуратуре Рязанской области дали комментарий по поводу инцидента на полигоне Дубровичи.

Телеграм-канал надзорного ведомства сообщил, что на место взрыва выезжала зампрокурора региона Екатерина Банникова. Она сообщила, что взрыв произошел во время плановых занятий по стрельбе. После одного из выстрелов снаряд самопроизвольно разорвался.

В результате погиб один сотрудники Росгвардии, еще несколько человек попали в больницу с ранениями разной степени тяжести.

Проверка всех обстоятельств взрыва продолжается, отметили в прокуратуре. На месте работают также сотрудники Следственного комитета, которые намереваются возбудить уголовное дело. Глава Следственного управления СКР по Рязанской области Владимир Никешкин координирует действия подчиненных.