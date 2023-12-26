В любом двигателе используются такие, на первый взгляд совершенно незаметные и незначительные детали, как прокладки. Однако на самом деле многие уделяют им недостаточно внимания, так как из-за повреждения этого компонента мотор может перестать нормально работать или даже выйти из строя.

Любые прокладки для двигателя прозваны обеспечивать полную герметичность отдельных механизмов и узлов. С одной стороны они полностью исключают протечки смазочных материалов и топлива, с другой – предотвращают попадание в тот или иной компонент силового агрегата совершенно ненужной там влаги.

Прокладки ГБЦ: функциональность и особенности

Наиболее важной являются изделия, обеспечивающие герметичность головки блока цилиндров. Они закрепляются между самой ГБЦ и, собственно, цилиндрами, выполняют сразу несколько важных функций:

служит уплотнителем в месте соединения механизмов и позволяет исключить сильное трение между металлическими поверхностями;

предотвращает протечки смазочной жидкости;

оказывает сопротивление высокой температуре и давлению во время работы силового агрегата.

Прокладка ГБЦ задействуется в работе систем газораспределения, смазки и охлаждения двигателя, поэтому постоянно подвергается высоким нагрузкам. Именно поэтому нужно выбирать максимально качественное изделие, которое сможет в таких условиях эксплуатироваться как можно дольше. Отвечающую всем современным требованиям продукцию изготавливает компания https://gbc-ural.ru/, которая использует только надежные и долговечные материалы.

Материалы для изготовления прокладок

Самыми долговечными являются изделия из силикона, который обладает не только высокой прочностью и хорошей эластичностью, но еще и устойчивостью к высоким температурам и деформациям. Прокладки отлично уплотняют соединение, держат форму и возвращают ее даже после самых серьезных нагрузок. Срок эксплуатации может достигать нескольких десятилетий.

Еще одним популярным материалом для изготовления прокладок является паронит, который представляет собой резиновую основу с минеральными добавками, повышающими прочность и эластичность. Изделия из паронита обеспечивают хорошую герметичность, служат меньше, чем силиконовые, но все же достаточно долго. И при этом они недорогие, что объясняет популярность именно этого материала.

Металлические прокладки относительно недавно получили широкое распространение. Они обладают не только высокой прочностью и служат долгие годы, но еще и распределяют давление по всей плоскости ГБЦ и блока цилиндров. В основном для их изготовления применяются сталь или мягкая медь, для улучшения герметичности могут использоваться современные герметики.

Изделия из резины являются самыми дешевыми, а их качество оставляет желать лучшего. Под воздействием высоких температур и давления они очень быстро меняют изначальные характеристики и требуют замены, поэтому используются крайне редко.

Выбор в пользу того или иного материала нужно делать в зависимости от особенностей конкретного двигателя, требований по долговечности и герметичности, а также финансовых возможностей. Отличный выход – проконсультироваться со специалистом, который всегда подскажет оптимальный вариант.