Дорожные знаки, которые практически каждый человек видит ежедневно, выполняют весьма важные функции. Они обеспечивают безопасность движения пешеходов и транспортных средств, участвуют в распределении автомобильного трафика.

Изготовление дорожных знаков – это процесс, который должен выполняться в полном соответствии с установленными действующим законодательством стандартными. Все подробности можно узнать на сайте компании https://rt-znak.ru/, которая знает все тонкости производства и установки данных изделий, а также нанесения дорожной разметки.

Изготовление дорожных знаков

Выполняется оно в несколько этапов, на каждом из которых осуществляется тщательный контроль качества работ:

изготовление металлической основы нужного размера и формы. Ее толщина составляет 0,8-1 миллиметр. Для максимальной защиты от коррозии применяется оцинкованная сталь;

обортовка заготовок;

подготовка световозвращающей пленки типов А, Б или В, ее раскрой по размеру основы, а также печать требуемого изображения;

нанесение пленки на основу;

дополнительная обработка поверхности, обеспечивающая защиту от любых внешних воздействий и долговечность готового изделия.

Дорожные знаки, изготавливаемые с применением данной технологии, могут служить до 10 лет, не подвергаясь коррозии и выдерживая воздействие влажности, ветра, агрессивных химических веществ.

Не только знаки

Помимо предписывающих, предупреждающих, запрещающих, информационных и прочих дорожных знаков, компания также изготавливает широкий ассортимент продукции, используемой для обеспечения безопасности дорожного движения. К ней относятся:

дорожные конусы и буферы для ограждения аварийных участков;

оборудование для парковок;

искусственные дорожные неровности – «лежачие полицейские»;

водоналивные барьеры;

сигнальные фонари, оградительная сетка из пластика, временные дорожные знаки.

Кроме того, имеется возможность заказать полный комплекс услуг по установке знаков, которые будут выполнены на высоком качественном уровне.

Еще одна разновидность услуг – это нанесение разметки, которое выполняется одним из перечисленных ниже методов:

с использованием обычной краски. Самый простой и недорогой вариант;

ручное нанесение холодного пластика, которое позволяет обеспечить устойчивость к температурным и механическим воздействиям, деформациям, а также долговечность и высокую прочность;

машинный метод с применением термопластика.

На все работы предоставляется гарантия, подтверждающая их высокое качество.