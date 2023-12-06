Принадлежащий компании Xiaomi бренд Black Shark спустя полтора года молчания объявил о кардинальной смене вида деятельности. Бренд перестанет выпускать игровые смартфоны и переквалифицируется на выпуск энергетических напитков.

5 декабря в Китае прошла презентация компания, на которой был представлен не новый игровой смартфон Black Shark 6, а энергетический напиток под одноименным брендом. Таким образом, вышедший на рынок летом 2022 года игровой смартфон Black Shark 5 High Energy Version станет последним игровым устройством бренда.

Новый энергетический напиток будет продаваться в пластиковых бутылках объемом 300 миллилитров. Его стоимость составит 6 юаней или примерно 76 рублей. Состав энергетика представляет собой смесь из 50 мг теанина, 96 мг кофеина, 165 мг таурина, 5 мг фосфатидилсерина и порошка женьшеня.

Ранее под брендом Black Shark производились игровые смартфоны недорогого сегмента, а главным инвестором компании выступал китайский цифровой гигант Xiaomi.