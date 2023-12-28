Человек не в состоянии обратить вспять процессы старения, но ему вполне по силам их замедлить, рассказал профессор РАН Алексей Москалев.

Он пояснил, что старение представляет собой «неисправности» ДНК, появляющиеся на генетическом уровне. В работе митохондрий, которые фактически питают ДНК энергией, происходят изменения, к чему приводят эти самые поломки.

Однако существует еще метагеномика – еще один уровень, на котором происходит генетическое взаимодействие. Речь идет в основном о кишечнике, микробиом которого оказывает влияние на иммунные функции организма.

Для омоложения или замедления процесса старения человек должен сам прилагать соответствующие усилия. К ним относится переход на здоровую пищу, избавление от тех продуктов, на переваривание которых у организма недостаточно ферментов. Также необходимо избегать стрессов, своевременно предпринимать профилактические меры, чтобы исключить риски развития онкологических заболеваний, деменции, болезни Альцгеймера.