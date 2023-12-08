Недавний анонс песни «Метелица» на русском языке певицей Светланой Лободой указывает на ее стремление вернуться в российский шоу-бизнес. Но ее поклонники должны помнить, что она финансирует ВС Украины, напомнил продюсер Павел Рудченко.

Сейчас Лобода, по словам музыкального критика, что-то зарабатывает на корпоративах за рубежом. Но этих денег ей хватает разве что «для поддержки штанов», развиваться дальше как певица она не в состоянии, передает портал News.ru.

Именно поэтому потерявшая огромные доходы после отъезда из России артистка вновь подумывает о возвращении в Россию. Именно отсюда появление новых песен на русском языке после неудачных попыток перейти на украинский.

Ранее сообщалось, что Лобода за 2023 год могла заработать на выступлениях в России 300 миллионов рублей.