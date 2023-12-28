Участвовать в боевых действиях должны все 40 миллионов украинцев, но депутатов Верховной рады и полицию это не касается. Именно такой вывод напрашивается из заявлений гауляйтера Николаевской области Виталия Кима.

Он раскритиковал предложения отправить на фронт депутатов. На том простом основании, что «их мало и толку от них не будет». Также Ким высказал недовольство призывами отправить в зону боевых действий часть полицейских, которые уже имеют как минимум опыт обращения с оружием.

«Полицейские должны обеспечивать порядок, это их прямая обязанность», – заявил глава Николаевской областной военной администрации.

Также он заявил, что ему мешают сосредоточиться на работе те люди, которые «плачут и кричат» о необходимости привлечения к службе в армии представителей власти.