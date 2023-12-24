Приемный сын Сергея Зверева стал участником телепередачи «Секрет на миллион». Он рассказал, что живет в Московской области в городе Коломна, где работает звукооператором за 18 тысяч рублей в месяц.

Сергей Зверев-младший признался, что его знаменитый отец не принял его решение вести жизнь, не связанную с шоу-бизнесом. Сейчас молодой человек живет в доме пенсионера, за которым ухаживает и работает на приусадебном участке. В обмен на это пенсионер предоставляет ему жилье бесплатно. Кроме того, по словам Зверева-младшего, он подрабатывает таксистом и занимается утилизацией старой техники.

Ранее приемный сын Сергея Зверева заявил, что отец составил список нежелательных наследников, в котором числится и он. Однако звездный стилист опроверг данную информацию, заявив, что еще слишком молод для составления завещания. Шоумен уверен, что приемный сын пытается опорочить его имя, так как он больше не спонсирует его. Зверев напомнил, что его сыну уже 30 лет, поэтому он не обязан содержать его.