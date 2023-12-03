Салон красоты в Донецке попал под удар ВСУ, в результате которого пострадали 6 мирных жителей города.

Дончанка Виктория, которая стала очевидицей атаки, рассказала, что в учебном классе салона одна из девочек, проходивших обучение, получила осколочное ранение в голову.

Кроме того, на втором этаже студии осколок попал в живот одной из женщин.

«В учебном классе проходило обучение, девочку ранило осколком в голову. Мы все быстро на пол, тут все в тумане, на втором этаже женщину ранило в живот, мы все испугались, все в слезы, все плачем. У нас здесь студия красоты», – цитирует очевидицу РИА Новости.

В Следственном комитете сообщили, что по студии красоты попал натовский 155-миллиметровый снаряд. Количество раненых составило 6 человек.