1 декабря началась «новая зимняя» фаза вооруженного противостояния с Россией, объявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.
Он заявил, что украинские войска столкнутся с множеством трудностей на линии соприкосновения в зимний период. Но при этом сдаваться они не собираются.
«У нас новая фаза конфликта, и это факт», — заявил президент Украины Зеленский.
Ранее военные эксперты и украинские политики неоднократно критиковали высказывания Зеленского о готовности «стоять до конца». Так, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, поинтересовался, что означает эта фраза.
«До чьего конца? До последнего украинца? До конца развала Украины?», – спросил он.