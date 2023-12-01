1 декабря началась «новая зимняя» фаза вооруженного противостояния с Россией, объявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.

Он заявил, что украинские войска столкнутся с множеством трудностей на линии соприкосновения в зимний период. Но при этом сдаваться они не собираются.

«У нас новая фаза конфликта, и это факт», — заявил президент Украины Зеленский.

Ранее военные эксперты и украинские политики неоднократно критиковали высказывания Зеленского о готовности «стоять до конца». Так, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, поинтересовался, что означает эта фраза.