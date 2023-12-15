Для защиты от атак вражеских беспилотных аппаратов практически на всю бронетехнику российских войск устанавливается система радиоэлектронной борьбы «Лесочек», сообщил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Вы знаете: и в системах РЭБ многие вещи появляются. Вы наверняка знаете все эти названия, может быть, даже лучше меня. “Лесочек” – новая система, практически на все бронемашины ставится, ну, насколько это возможно, конечно. Будем наращивать, разумеется», – цитирует агентство ТАСС ответ главы государства на вопрос военного корреспондента Дмитрия Кулькова.

Упомянутая президентом система РЭБ изначально была разработана для подавления радиосигналов дистанционного управлениями минами и СВУ. Сегодня она также обеспечивает защиту танков и других боевых машин от беспилотников. Комплекс глушит сигнал соединения с оператором, из-за чего дрон либо возвращается обратно, либо просто падает.