После недавнего получения нескольких единиц военной техники для саперов и военных медиков президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев намерен и дальше наращивать военный потенциал.

В интервью порталу Vocea Basarabiei, перевод которого представлен РИА Новости, она сообщила, что Молдавия намерена делать это не только за свой счет, но и с помощью Запада.

«У нас есть несколько проектов, связанных с безопасностью, которые мы обсуждаем с нашими внешними партнерами», – добавила Санду.

Проект предоставления военной помощи Молдавии Евросоюз одобрил в 2021 году. Всего он намерен истратить на его реализацию 87 миллионов евро. Напомним, что помимо наращивания оборонного потенциала, Кишинев также проводит совместные с НАТО военные учения.