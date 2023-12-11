Преподаватель сценической речи Татьяна Смирнягина из Екатеринбурга победила в вокальной битве популярного исполнителя Ярослава Дронова, более известно как SHAMAN. 24-летний педагог исполнила в финале музыкального шоу «Перепой звезду» песню «Ты моя». Ей удалось одержать безоговорочную победу. Судьи единогласно присудили победу Татьяне.

По правилам передачи, первый куплет исполняет непрофессиональный артист, а второй – приглашенная звезда. В финале песни оба исполнителя поют дуэтом. Жюри музыкального конкурса, которыми являются Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова и Лариса Гузеева, признались, что выступление Татьяны их тронуло до глубины души.

«Татьяна одержала победу со счетом 5:0. Перебить этот счет невозможно», – заявил ведущий шоу Антон Лаврентьев.

Ярослав Дронов, в свою очередь, также поздравил Татьяну с победой. Артист не смутился, что проиграл в этом конкурсе. Он заявил, что ему не удалось перепеть талантливую исполнительницу.