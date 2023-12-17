Последний эпизод популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» был переснят в самый последний момент из-за слива чернового варианта в Сеть. Сценарист проекта Андрей Золотарев и режиссер сериала Жора Крыжовников записали видеообращение, в котором заявили о решении изменить финал. Ролик был опубликован в Телеграм-канале Mash.

«Не то, чтобы нам стыдно за то, что было сделано до, но, как часто бывает, как мы делали в наших проектах, мы продолжали работать. Мы пересняли кусочки к седьмой серии, и седьмая серия чуть-чуть отличается, а восьмая серия принципиально другая», – заявил Крыжовников.

По словам режиссера, было очень непросто убедить продюсеров проекта в необходимости изменения финала, поскольку никто не «любит тратить деньги на лишнюю работу». Однако режиссер вместе со сценаристом смог убедить руководство в необходимости внести определенные изменения в последний эпизод и получить соответствующее финансирование.

Однако из-за необходимости дополнительного монтажа премьера финального эпизода сериала, которая была первоначально запланирована на 21 декабря, была перенесена. Точной даты показа последнего эпизода «Слово пацана. Кровь на асфальте» пока неизвестна.