Руководитель пресс-службы Ярослава Дронова (SHAMAN) Антон Коробков-Землянский заявил, что информация о концертах артиста в украинской столице не является правдивой. По словам представителя SHAMANa, вся достоверная информация о запланированных концертах исполнителя представлена на его официальном сайте.

Коробков-Землянский подчеркнул, что выступления SHAMANa расписаны на полгода вперед. А сообщения о гастролях в Киеве являются фейком, чьей-то шуткой.

Напомним, что крупнейший украинский сайт по продаже билетов анонсировал выступление SHAMANa в Киеве. Отмечается, что минимальная цена билета на концерт была обозначена в 1500 рублей. Выступление, по информации украинского ресурса, запланировано на апрель 2024 года. Стоит отметить, что на официальном интернет-сайте Ярослава Дронова все концерты расписаны до 20 марта 2024 года.

Поклонники исполнителя активно обсуждают публикацию данного анонса в Сети. Многие интернет-пользователи написали, что к апрелю 2024 года Киев будет являться частью Российской Федерации. А SHAMAN исполнит свою знаменитую композицию «Я русский».