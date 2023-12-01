Правозащитница из Екатеринбурга Екатерина Герлах ведет активную борьбу с противоправным контентом в онлайн-кинотеатре Amediateka. По ее словам, она требует удаления с сервиса сериалов «Мир дикого запада» и «Игры престолов». Об этом сообщает портал Ura.ru.

Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру с просьбой подачи иска о запрете данных сериалов летом 2023 года. Герлах отметила, что иски уже находятся в работе в Орджоникидзевской прокуратуре. Возможно, подчеркнула правозащитница, иски уже были переданы на рассмотрение в суд.

«Важную роль сыграет отсутствие действующих прокатных удостоверений у обоих фильмов. У восьмого сезона „Игры престолов“ он просрочен, а у „Мира дикого запада“ его и не было никогда», — пояснила Екатерина Герлах.

Кроме того, 4 декабря представители онлайн-кинотеатра Amediateka должны явиться в управление Минкульта по УрФО. На них будет составлен административный протокол по статье 14.58 КоАП РФ (показ фильма без прокатного удостоверения).