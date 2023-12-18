В понедельник 18 декабря стало известно о смерти танцора и актера Дмитрия Красилова (Пухляш). По предварительной информации, он умер из-за проблем с сердцем, спровоцированным лишним весом, сообщила «Комсомольская правда».

Издание опубликовало видеозапись с танцором накануне его смерти. В воскресенье Красилов был в столичном кинотеатре «Октябрь» на премьере картины «Новогодний ол инклюзив».

Актер активно общался с поклонниками, шутил и веселился, на красной дорожке рассказал Деду Морозу стихотворение и даже танцевал.

Появившись в клипе группы Little Big на песню Uno в 2020 году, Красилов мгновенно обрел популярность во всем мире. Весной 2022-го издание Forbes внесло его в рейтинг наиболее перспективных россиян в возрасте до 30 лет.