В лесополосе под Клещевкой неподалеку от Артемовска российский управляемый снаряд Краснополь уничтожил группу боевиков ВСУ. Эксклюзивную видеозапись попадания по противнику опубликовало издание RT.

На записи виден прилет снаряда и мощный взрыв. Дело происходит ночью. Авторы видео поясняют, что в районе Клещеевки украинские вооруженные формирования осуществляют перегруппировку сил и перемещаются с одной позиции на другую в основном ночью, так как днем они регулярно попадают под артиллерийский огонь.

В распоряжении ВС РФ имеются современные комплексы наблюдения, позволяющие обнаружить любое шевеление противника в ночи даже в лесопосадках, а также высокоточные управляемые боеприпасы для точного поражения целей.

Ранее Минобороны РФ выложило видеозапись боевой работы расчетов противотанковых пушек «Рапира».