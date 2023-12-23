Телеграм-канал «VOG-25 Russian» опубликовал видеозапись, на котором два российских дрона сопровождают военнопленных ВСУ. Боевики при этом идут смирно, подняв руки вверх, передает «Российская газета».

Одна из «птичек», сопровождающих пленных, рассказали операторы БПЛА, наблюдает за боевиками. Вторая летит следом. Она загружена выстрелами от гранатомета (ВОГ) для принятия экстренных мер в случае попытки сбежать от «сопровождающих».

«На самом деле провожают их 2-е наши птички. С одной мы ведем их и наблюдаем, другая летит над ними, загруженная вогами. Сами понимаете зачем», — рассказали военные.

Они также отметили, что не в первый раз практикуют подобное конвоирование пленных, пока проблем с ними не возникало.