Россия намерена в ближайшее время исправить ситуацию на границе с Харьковской областью Украины, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он отметил, что ВС России уверенно продвигаются практически на всех участках фронта и Киев не может ничего противопоставить этому натиску. Там он не задумывается о терактах.

«Националистам уже не до привычных обстрелов, спасти бы свои жизни, заваливая боевые позиции трупами неподготовленных новобранцев», – цитирует постпреда РИА Новости.

Однако в Харьковской области ВСУ чувствуют себя более вольготно, поэтому угроза, исходящая оттуда, вскоре будет устранена. Одной из задач специальной военной операции станет контроль приграничных территорий. Вместе с теми, которые стали частью России.

По словам Небензи, РФ намерена также ужесточить ответы на любые угрозы, которые пытаются создавать ВС Украины и их партнеры.

Ранее постпред также заявил, что удар по Белгороду был нанесен с непосредственным участием консультантов Киева из США и Великобритании. Они добиваются эскалации, поэтому подстрекают ВСУ на совершение терактов.