При съемках советского кино режиссеры по понятным причинам не баловали зрителей эротическими сценами. Однако в фильме «Не могу сказать “прощай”» все же есть постельная сцена. Причем весьма реалистичная.

Таковой ее сделал актер Сергей Варчук, которому нужно было изображать интимную близость с экранной супругой Татьяной Паркиной.

Актриса ничего не имела против подобных сцен, но она была захвачена врасплох развязными действиями Варчука. Под одеялом он прижимал руки к Паркиной, несмотря на то, что режиссер Борис Дуров запретил это делать.

Варчук мотивировал свои действия тем, что сцена должна выглядеть реалистично и вновь засовывал руки под одеяло. Дуров в ответ запрещал ему делать это. Тяжелее всех было Паркиной, которой действия партнера совершенно не нравились.