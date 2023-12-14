Популярный певец SHAMAN перенес на неопределенный срок два своих концерта, которые должны были пройти 14 и 15 декабря в Новосибирске. При этом выступление артиста в Томске, которое должно было пройти 16 декабря, и вовсе было отменено. Об этом Ярослав Дронов (настоящее имя и фамилия певца) сообщил в своем Телеграм-канале.

«Родные, к моему сожалению, наши декабрьские встречи в Томске и Новосибирске по техническим причинам пока не состоятся. Придется немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся! Следите за афишей. Мой большой тур “Я русский” регулярно дополняется новыми датами и новыми городами. До встречи!», – написал артист.

Напомним, что информация об отмене и переносе концертов на неопределенный срок появилась вскоре после выступления артиста в Совете Федерации по случаю празднования 30-летия создания верхней палаты парламента. В финале своего выступления исполнитель хита «Я русский» даже преклонил колено перед Валентиной Матвиенко и подарил ей букет из роз.

При этом выступления в других городах, которые должны пройти в рамках российского турне певца, должны пройти, как и было запланировано ранее.