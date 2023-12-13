Недавний удар по Киеву застал украинскую ПВО врасплох и позволил поразить сразу несколько важных целей. Представители киевского режима заявляют, что все баллистические ракеты были уничтожены, но это очередное вранье, так как противовоздушная оборона заработала только после взрывов.

Одной из целей оказался штаб Североатлантического альянса в Киеве. «Московский комсомолец» сообщает, что в результате этой атаки около 60 иностранных инструкторов были эвакуированы в Польшу. Там они поступили в госпиталь в Жешуве.

Не исключено, отмечают авторы статьи, эти атаки стали подготовкой к массированной бомбардировке Киева. По имеющейся информации, в украинской столице поражены объекты в Шевченковском районе на северо-западе, а также Дарницкий и Голосеевский районы на юге.

В ночь на 13 декабря по Киеву был нанесен очередной ракетный удар. Мэр Кличко заявил о пожаре в Днепровском районе, но подробностей раскрывать не стал.