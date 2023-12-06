Японский лунный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) должен совершить посадку на поверхность спутника Земли в ночь на 20 января 2024 года. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

Посадка японского модуля SLIM запланирована на поверхность Луны в 00:20 20 января 2024 года по японскому времени. По московскому времени прилунение японского модуля должно пройти в 18:20 19 января 2024 года.

Основное назначение аппарата заключается в определении элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли, а также изучении рельефа лунной поверхности. В высоту японской модуль достигает 2,4 метра, а его вес составляет около 200 килограмм.

Ранее японский телеканал NHK, ссылаясь на свои источники в Японском агентстве аэрокосмических исследований, сообщил о запланированном выходе на окололунную орбиту модуля 25 декабря 2023 года. Японские инженеры сообщили, что после этого полетное задание лунного модуля SLIM может быть скорректировано.