Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что побывал на фронте и назвал преступлением дефицит снарядов и дронов в распоряжении ВСУ.

«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», – цитирует депутата Верховной рады РИА Новости.

Кроме того, Порошенко возмутился нехватке беспилотных аппаратов. Он заявил, что «на специальных складах» имеются «десятки тысяч» дронов, но в армию они почем-то не поступают. Где находятся эти волшебные склады, бывший украинский президент не уточнил.

Он заявил, что все происходящее сейчас на фронте – это военной преступление. И потребовал наказания для командования.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции также заявлял об отсутствии достаточно количества снарядов.