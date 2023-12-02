Популярный рэпер и блогер из Украины Альберт Васильев, более известный под псевдонимом Kyivstoner, рассказал о телефонном звонке комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в самом начале специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью блогеру Еве Коршик, которое вышло на YouTube-канале Okay Eva.

«Мне было очень приятно. Галкин сказал: “Альберт, если тебе нужна какая-то помощь”. Я говорю: “Не, Максим, спасибо большое, все хорошо”», – рассказал украинский рэпер.

По его словам, после начала активных боевых действий между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС он также позвонил Максиму Галкину, который на тот момент проживал в Израиле.

«Это мой хороший знакомый, и мне очень приятно, что он может от меня взять трубку», – сказал Kyivstoner.

После начала специальной военной операции украинский рэпер уехал в США и критически высказывается в адрес России. Ранее в своей творческой карьере он был участником группы «Грибы», после чего начал сольную карьеру. Работал вместе с российским рэпером Бастой над созданием шоу «Вопрос ребром» и снимался в шоу «Музыкалити» вместе с Галкиным.