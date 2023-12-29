Мы все умрем, поэтому лучше отправиться на фронт, чем попасть под машину. Такое «мотивирующее» заявление сделала помощница главнокомандующего ВСУ Алла Мартынюк.

Она заявила, что украинским мужчинам не нужно уклоняться от мобилизации и бегать от военкомов, так как они все равно рано или поздно умрут. Сейчас им якобы выпала честь защищать родину с оружием в руках.

«Не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно — это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет», – успокоила военнообязанных украинцев советница Валерия Залужного.

Сейчас Верховная рада рассматривает законопроект о мобилизации, согласно которому в армию могут попасть все подряд, включая инвалидов и женщин. Кроме того, для «уклонистов» предусмотрены сюрпризы в виде огромных штрафов, блокировки банковских счетов и тюремного заключения на срок от 3 лет.