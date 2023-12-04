В Сети активно обсуждается приезд Кристины Орбакайте из США в Россию. На днях певица появилась на красной дорожке «Песни года». Она выступила в финальном гала-концерте. Но выяснилось, что она приехала не только для одного выступления. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Интернет-пользователи отметили афишу «Главного Новогоднего Концерта», на которой сред прочих артистов числилось имя Кристины Орбакайте. Но этот новогодний концерт лишь входит в число запланированных певицей выступления. Артистка специально прилетела в Россию для заработка, а затем она вновь вернется в Штаты.

Многие подписчики выразили недоумение по поводу благосклонности к персоне Кристины Орбакайте руководства российского телевидения и Минкульта РФ.

На «Песне года» Кристина Орбакайте согласилась только позировать перед камерами фотографов. Она была одета в эффектное черное платье, декорированное огромным белым цветком. Певица улыбалась и позировала. А вот общаться с журналистами певица категорически отказалась.