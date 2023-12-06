Киевский режим началом летнего контрнаступления совершил военное преступление, так как вполне осознанно отправил бойцов ВСУ на верную гибель. Об этом в интервью изданию Do Rzeczy заявил генерал ВС Польши Леон Коморницкий.

Он пояснил, что сложно назвать происходившие на Украине события контрнаступление, военнослужащих просто послали на смерть, хорошо осознавая, что именно произойдет. А это является военным преступлением.

«Отправить солдата на смерть – это военное преступление. Так прямо говорит наше польское военное искусство. Солдат – самая ценная часть любой армии и, кстати, самая уязвимая», – заявил генерал.

Также он раскритиковал полчища военных экспертов Польши, в которой их в разы больше, чем на всем европейском континенте. По словам Коморницкого, они создавали эйфорию, кричали о способности Украины одержать победу, что заведомо являлось неправдой. Именно из-за экспертов блок НАТО и Киев недооценили возможности России, которая во все времена имела самую опасную и мощную армию.