Военный эксперт Михаил Заречный назвал ложью заявления Варшавы о российской ракете, якобы нарушившей воздушное пространство Польши. Он пояснил, что если боезаряд сменил курс, он мог быть только украинским.

Полковник запаса вспомнил эпизод на испытаниях противокорабельных ракетных комплексов «Нептун», на которых ракета внезапно развернулась и полетела обратно в точку запуска. К счастью для украинских боевиков, она не долетела до комплекса.

При этом Заречный не думает, что сбой дала польская ПВО. В ее распоряжении имеются хоть и устаревшие, но вполне рабочие радиолокационные станции. Кроме того, Варшава получила несколько радаров из США. Но все же без реальных доказательств любые заявления о том, что ракета была российской – это ложь.

По мнению полковника, радары могли перепутать с ракетой самолет F-16. Пара таких воздушных машин уже имеется в распоряжении Киева и находится на военном аэродроме в Староконстантинове. Также вполне реальный вариант – зенитная ракета ВСУ, которая вновь полетела «не туда».