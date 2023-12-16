Президент Украины Владимир Зеленский слишком поздно вспомнил о необходимости встраивать оборонительные линии вдоль границ с Россией и Белоруссией, а также на полициях, занятых ВСУ. Об этом заявил полковник Виктор Кивилюк.

В интервью изданию Kyiv Independent он возмущенно заявил, что ВСУ Украины уже 6 месяцев занимают одни и те же позиции без продвижения вперед. За это время можно было бы выстроить надежную оборону. Однако президент Зеленский проснулся только сейчас.

При этом эксперт Центра оборонных стратегий сомневается, что украинское командование способно создать даже подобие российской «линии Суровикина». Многие военнослужащие ВСУ постоянно жалуются, что командиры не могут даже обычные траншеи организовать для подразделений, отступающих с передовой. А тут речь идет о целой системе укреплений, недоступной пониманию офицеров ВСУ.

Кивилюк пояснил, что второй линии обороны ВСУ вообще не существует. Если они не выдерживают натиска ВС РФ, отступать фактически некуда. Приходится рыть окопы на ходу под огнем артиллерии и минометов, что приводит к увеличению потерь.