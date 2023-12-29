Российские ВС сожгли большую часть бронетехники и вооружения, которые были поставлены Киеву странами НАТО. Об этом «Ленте.ru» рассказал политолог Андрей Кошкин.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова отметил, что сейчас у ВСУ не наблюдается каких-либо успешных действий на всех направлениях фронта. Поэтому скорее всего, у них нет ни достаточного количества снарядов, ни вооружения и техники, чтобы замышлять масштабные крупные операции.

Киев возлагал огромные надежды на танки Leopard 2 из Германии, Abrams из США, Challenger 2 из Великобритании, считая их чуть ли не супероружием. Но они оказались «пшиковыми», российские дроны-камикадзе, ПТРК, авиация сожгли практически всю западную технику.

В настоящий момент ни США, ни Европа еще не приняли решения о предоставлении Киеву пакетов военной помощи на 61 млрд долларов и 50 миллиардов евро соответственно.