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Надводный беспилотник, предназначенный для борьбы натовскими и украинскими силами в акватории Черного моря, должен обладать увеличенной дальностью действия, уверен политолог Андрей Кошкин.

В интервью «Ленте.ру» он объяснил, что главное требование к российскому морскому дрону – это его способность в течение длительного времени находиться на плаву в рабочем состоянии. На аппарат следует устанавливать новейшие и качественные средства разведки и видеонаблюдения, а также оборудование для наведения и вооружение.

Он отметил, что раз Россия первой в мире сумела создать гиперзвуковое вооружение, то с дронами конструкторы точно справятся и смогут представить безэкипажные катера, способные длительное время наблюдать за врагом и наносит по нему сокрушительные удары.